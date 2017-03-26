一世代連恩升格新手爸 女友誕下男寶寶

我要評比

英國流行女團嗆女生合唱團（Girls Aloud）前成員雪瑞兒和男友、英國男孩天團「一世代」（One Direction）成員連恩潘恩（Liam Payne）宣布，兩人的第1個寶寶已平安出生。

美聯社報導，雪瑞兒（Cheryl）今晚在照片分享網站Instagram說，兩人的兒子已於22日出生，但尚未取名。

她說：「他雖然還沒有名字，但已偷走了大家的心。我們都非常愛他，也很高興迎來新成員。」

連恩潘恩也上傳1張與寶寶的合照，說自己「高興得不得了」。

從嗆女生合唱團出道的雪瑞兒曾是英國選秀節目The X Factor評審，連恩潘恩加入一世代前，也曾參加The X Factor歌唱比賽。（譯者：中央社劉文瑜）1060326

(中央社)