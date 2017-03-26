李克強訪澳洲 談RCEP與亞太自貿區
中國大陸國務院總理李克強日前訪問澳洲時表示，願與澳洲一同推動區域經濟整合、加快區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）談判，推進亞太自貿區建設。
他提到南海議題時表示，中國與東協國家在「南海各方行為宣言」（或譯南海共同行為準則宣言，DOC）的架構下，正積極推動「南海行為準則」（COC）磋商進程，目前進展順利。
新華社今天報導，李克強在雪梨當地時間24日出席中澳經貿合作論壇，以「共同譜寫自貿繁榮新篇章」為題發表演講時表示，中方倡導自由貿易，同樣主張公平貿易。
他說，中方希望與澳方建立長期穩定、價格合理的能礦產品合作關係；中方願與澳方擴大農產品貿易，為澳洲冰鮮牛羊肉等優質產品輸入中國大陸提供便利，也希望澳大利亞餐桌上能有越來越多來自中國的雞肉。
李克強說，中國將進一步放寬農業、礦業、服務業等領域投資准入，歡迎更多澳方企業到中國中西部地區投資興業。
他說，澳洲之前提出500億澳幣的基礎設施投資計畫，涉及鐵路、公路、機場等項目。中國企業在裝備、工程建設等方面有優勢，雙方深入合作具有廣闊前景。
李克強說，目前雙邊貿易額已逾千億美元，未來完全能向翻番（成長一倍）的目標邁進。
外電則報導，李克強訪澳期間，簽署一項協議，允諾大陸將對全部的合格澳洲牛肉出口商開放。李克強也見證中國建築工程總公司與總部設在雪梨的BBI集團間簽署備忘錄，在澳洲打造一座耗資46億美元的鐵礦場。
李克強結束對澳洲訪問，今天下午已抵達紐西蘭，開始對紐西蘭進行訪問。1060326
(中央社)
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