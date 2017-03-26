UVL》台師男排10連霸 許美中：最有意義一冠
曾在複賽重摔一跤，跨季78連勝遭中斷，台師大男排26日UVL大專排球聯賽決賽，迎戰國北教大記取教訓，25比27、25比20、25比18、25比17逆轉勝完成10連霸。
畢業告別作完成10連霸，許美中感觸很深，「我雖然外表很冷靜，但內心很亢奮。」不敗台師月初複賽曾不敵自公開二級升上的樹德科大，連續近7年、跨季78連勝意外畫下休止符，但塞翁失馬焉知非福，「那次輸球也提醒我們，讓我們重新拿出態度。」
連兩年決賽面對國北教大，台師大開賽先失首局，不過隨後穩住陣腳連趕兩局率先聽牌，第4局台師大沒有再給國北教大機會，黃祥源網前重扣拍下冠軍點，達成10連霸成就。
許美中坦言，這一學期預賽、複賽走得跌跌撞撞，「我們一開始就像拼裝車一樣，尤其複賽輸掉一場球，歷經高低起伏，這座冠軍特別開心、也特別有意義。」10冠參與7冠的他說，「背負師大、學長們的期待，這座冠軍是屬於全部師大的。」
(中時電子報)
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