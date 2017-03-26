一人戶暴增 台灣進入獨居時代

內政部統計，2016年底，一人戶暴增至267.6萬戶，宣告台灣獨居時代來臨。專家表示，獨居者平時應有常聯絡的朋友，免得陷入胡思亂想的心理困境。（圖／本報資料照片）

台灣獨居時代來臨，內政部統計，2016年底，一人戶暴增至267.6萬戶，且台灣30至44歲適婚年齡卻未婚的人口也近200萬人。統計也顯示，獨居不再是年輕人的專利或人生過度階段，反而蔓延到中壯年跟高齡族群。

根據中央社引述商研院所長黃兆仁的看法指出，全球包括瑞典、日韓等國家都有相同情形，台灣不是唯一的特例， 2016年全球約有3億單身人口，推估10年後，可能會增長至3.6億。

黃兆仁也指出，除了揪團共遊外，平時也應有常聯絡的朋友，免得生病或發生意外無人知，身體受傷外，也可能陷入自艾自憐、胡思亂想的心理困境。

中央社引述諮商心理師林雅萍的意見指出，獨居者最好培養一至兩項嗜好或休閒活動，除定期與朋友、親人碰面外，也可以利用社群參與社交網絡，才不致因缺乏互動，寂寞之餘讓詐騙集團「有機可乘」。

由於獨居者在生理上因為年齡體力慢慢地衰退、健康也出現了問題，所以會聽信很多坊間的傳言，吃很多的藥物或保健食品維持自己的健康，證明自己體力健康都還是OK的，也因此就很容易被騙。

另外，很多獨居者因為退休的關係突然失去了人際關係，所以當別有居心的人，以溫情攻勢趁虛而入時，就有可能被騙走畢生積蓄，甚至連擋風遮雨的地方都沒有。

值得注意的是，她說，很多老人跟獨居者很容易變成繭居族，不願與人互動，人與人之間的距離變疏離，變得更不喜歡跟人相處，缺乏跟社會的聯繫下，更容易被詐騙。

林雅萍強調，每個人都有不同的生活方式，重要的是正面看待自己的人生，肯定自我，獨居絕對不是足不出戶的「繭居」，畢竟這個美麗世界還有很多事物值得探尋。

(中時電子報)