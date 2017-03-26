法總統大選民調 中間派馬克宏領先

據外媒報導，法國總統大選在即，BVA最新民調顯示獨立候選人馬克宏（Emmanuel Macron）預計將在第一輪投票中取得最高票數，是他在民調中首次超越極右翼的國民陣線的瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）。

BVA公布的民調結果指在首輪投票中，馬克宏將取得26%票數，比上周增加一個百分點；瑪琳．雷朋則較上周減少一個百分點，預計僅取得25%的票數，屈居第二；而受醜聞纏身的費雍（Franois Fillon）排名第三，預計票數比上周下跌2.5個百分點，只有17%。

民調並未預測第二輪投票結果；然而近日多個民調亦顯示，若進入第二輪投票，馬克宏將輕鬆壓過瑪琳．雷朋勝出。

法國大選首輪投票將在4月23日進行，如沒有候選人于第一輪中取得超過半票數，最高得票的兩位候選人便會進入第二輪選舉，而次輪投票將於5月7日進行。

民調在本周三至周五舉行。剛過去的周一，多名主要候選人參與首場電視辯論，民調機構Elabe隨即發佈民調結果，指出在聲勢領先的5名候選人中，馬克宏被認爲是最具有說服力的一位。23日，費雍接受訪問指，自己是現任總統歐蘭德政治抹黑行動的受害者。

極左候選人梅朗雄在民調中得票也上升兩個百分點，至16%。梅朗雄在電視辯論後同樣備受民衆肯定，有20%的觀衆認爲他最有說服力，僅次於馬克宏的29%。

(旺報)