SBL》布拉禁區肆虐 達欣摘總冠軍賽2連勝
「印度姚明」布拉突破首役低潮，26日獨拿23分、11籃板的雙十演出，加上蘇翊傑連兩場得分破20，台北達欣終場92比84力挫新北裕隆，在7戰4勝制的總冠軍賽中，取得2勝0敗優勢，第3戰將於28日晚上7點進行。
賽後布拉再次累到無法走來記者室，達欣總教練邱大宗說：「這沒辦法，他真的很累，我又沒法把他扛來。只是我們今晚做到珍惜1比0領先優勢的任務，並且每場比賽都有人跳出來，就算布拉一開始就有犯規麻煩了。」
事實上這場比賽尺度令人抓不到頭緒，布拉第1節就吞3犯，沒想到第2節換成裕隆賀夫3犯，迫使場上一度出現全本土對決，幸好布拉與蘇翊傑仍然提供穩定火力，加上林宜輝末節獨拿12分，才讓達欣拿下總冠軍賽第2勝。
「布拉一開始就3犯，讓我當然很不滿意執法尺度，」邱大宗說，「既然裁判吹我們很嚴，那我就換下布拉，用同樣動作去對付賀夫，反正我們就跟著裁判吹判節奏來走，老實講，吹比較嚴，對我們反而是件好事。」
拿20分、7助攻與5籃板的蘇翊傑，賽後走進記者室時，走路明顯一跛一跛的，「我在第2節扭到右腳，手肘也在賽前就有點傷，但我只要保持專注一點，就忘記傷痛了。我從來沒想自己得到幾分，只要團隊執行效率高就好。」
「宜輝這兩場的三分外線，對我們都帶來很大幫助，他更做到牽制賀夫的任務，」蘇翊傑說，「我想這兩場比賽已經證明，裕隆派出矮個子球員包夾布拉沒用，因為布拉視野太好了，假如他們不包夾，我們就一個一個打掉。」
裕隆執行教練魏永泰賽後強調，並不擔心球隊2連敗，他說：「除此之外，我沒話說，就是輸球！」先發貢獻21分的周士淵也表示，「我們又是輸在第4節，可是這個系列戰還沒結束。」呂政儒也有16分進帳。
(中時電子報)
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