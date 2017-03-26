後防烏龍球 陳柏良：我們是一個團隊
中華隊征戰亞洲盃第3階段資格賽，首戰在台北田徑場遭遇土庫曼隊，下半場開賽壓迫對手有不小成果，但第83分鐘後衛陳家駿解圍反變烏龍球，重創中華隊士氣，最終中華隊以1比3落敗，賽後主將陳柏良臉色鐵青，但他強調，「我們是一個團隊。」
「踢進烏龍球，當下當然很生氣，但我們是一個團隊。」陳柏良對主場失利感到遺憾與難過，但他強調，中華隊是支年輕的球隊，國際賽經驗不足，替補球員上場還是會有些緊張。
陳柏良強調，中華隊還是有「慢熱」的毛病，到了下半場剛開局，才踢出不錯的表現，「要是上半場就這樣踢，應該就不會落後。」他認為，日籍教練黑田和生上任後，球隊更勇敢壓迫對手，不是像過去一樣縮在後面，但球員國際賽經驗太少，還是一樣的老問題。
中華隊本次參加資格賽，陣中共有6名旅外選手，首戰表現不如預期，無法在主場拿下分數，陳柏良反求諸己，他強調，旅外球員今年球季的出賽時間都較過去減少許多，既然接受徵召，也許該先要求自己保持更佳的狀態。
陳柏良認為，中華隊在黑田和生上任後，的確有不小改變，但球員國際賽經驗不足，無法克服慢熱與緊張的問題，仍是中華隊本次資格賽輸球的最大問題，接下來有更多客場作戰，可能遭遇更多困難，全隊磨合是重要關鍵，他說：「要求職業母隊提前讓球員返台是不切實際的，全隊應該要更努力在最短時間內磨合。」
(中時電子報)
關鍵字：中華隊
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