台鐵播音4月起納新住民語 9車站試辦

我要評比

目前台鐵車站播音有4種語言，預計4月新增印尼、越南及泰國等新住民語，先在包括台北車站等9個移工出入較多車站試辦。

台鐵將新增的新住民語播音，是新住民立委林麗蟬請新移民錄製越南、印尼、泰國車站常用的廣播，無償提供給台鐵使用，盼嘉惠新住民及來台旅遊的東南亞旅客。

台鐵說，新增的新住民語提供對號列車停靠月台資訊，對號車發車前10分鐘播放一次，加上原有的國語、台語、英語、客語共7種語言，約2分鐘內可播完。

9個將增播新住民語的車站，包括：台北、板橋、桃園、中壢、台中、彰化、台南、高雄、屏東。1060326

(中央社)