中和1200份愛心餐 民眾搶排：吃了保平安！

新北市中和區「九龍宮玄天上帝」今（26日）上午免費提供1200份素米粉、素湯。（葉書宏翻攝）

新北市中和區「九龍宮玄天上帝」今（26日）上午免費提供1200份素米粉、素湯。（葉書宏翻攝）

新北市中和區「九龍宮玄天上帝」今（26日）上午免費提供1200份素米粉、素湯。（葉書宏翻攝）

新北市中和區「九龍宮玄天上帝」今（26日）上午免費提供1200份素米粉、素湯。（葉書宏翻攝）

新北市中和區「九龍宮玄天上帝」今（26日）上午免費提供1200份素米粉、素湯。（葉書宏翻攝）

新北市中和區「九龍宮玄天上帝」今（26日）上午免費提供1200份素米粉、素湯。（葉書宏翻攝）

新北市中和區「九龍宮玄天上帝」今（26日）上午免費提供1200份素米粉、素湯，給有需要的民眾，排隊人龍綿延數公尺，不少家長帶著小孩一起來領取，陳先生稱，「素米粉、素湯只是個心意，重點是吃了保平安！」

「九龍宮玄天上帝」宮主張榮昌指出，建宮10餘年，每年普渡物資、白米，都會運到苗栗縣，關心有需要的家庭；此次活動受到神明指示，開始號召信徒、民眾一起做愛心，關心周圍的人、事、物，本來預計提供1000份，人潮眾多靠志工們協助，多增加了200份。

此次活動只是一個開端，張榮昌說，未來還會持續舉辦類似活動，號召信徒一起做愛心，提供物資、關懷給有需要的民眾，彼此多付出一點，社會可以更溫暖、更祥和，亦期盼可以達到拋磚引玉的效果，鼓勵各界關懷、獻愛，亦感謝志工們義務協助幫忙。

民眾陳先生說，一早就來排隊，素米粉、素湯只是個心意，重點是吃了保平安！

(中時)