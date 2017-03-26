照顧中風媽超無助 楊貴媚以YouTube為師

蔡振南、楊貴媚為宣傳《媽媽不見了》到潤福中高齡住宅參加特映會。（粘耿豪攝）

楊貴媚等演員與長輩們唱歌同樂。（民視提供）

《媽媽不見了》劇組到到潤福中高齡住宅舉辦特映會。（民視）

楊貴媚、侯怡君飾演母女。（民視）

楊貴媚、侯怡君飾演母女。（民視）

民視周日10點檔金鐘幸福好戲《媽媽不見了》，探討高齡長照和女性自覺議題，和老年照護經驗豐富，導演鄭文堂26日帶著劇中演員楊貴媚、蔡振南、侯怡君、鍾欣凌、何豪豪等人前往淡水「潤福中高齡住宅」舉辦口碑場活動，感人情節逼哭現場許多爺爺奶奶。劇中飾演「顧人怨」爸爸的蔡振南，還說自己一早就去勘察過場地，揪楊貴媚將來一起住到那當鄰居養老。

蔡振南戲中角色後來自願去住養老院，他本身對於長照中心也不排斥，認為「沒情死一個，有情死一家」，給專業的照顧，才不會造成家人負擔，他再度強調：「不讓兒女背負不孝罪名，就是自己把身體照顧好、要做健康檢查，掌握自己身體的數據，在被照顧前先好好保健自己，讓兒女將來的負擔較小。」戲稱自己整組「害了了」的他，現在作息正常、生活過得健康養生，每晚7點就睡，早上5、6點早起去運動，他坦言曾想停工兩年好好休息，但才堅持1年就受不了，因為雖然每天可以含飴弄孫，但如果小孫子去上課，他就太無聊了。

楊貴媚、侯怡君和李又汝曾經或仍然處於長照的照顧者角色，楊貴媚的媽媽6年前中風，她坦言一開始自己求救無門，根本不知道怎麼照顧中風者，也不知道該去問誰，最後只能求助「YouTube」，不管是媽媽吞嚥困難、需要開始走路、手部復健、情緒有問題，各種疑難雜症她都上網查照護影片。她認為，這部電視劇剛好可以提醒大家正視台灣老齡化趨勢，每一個家庭不管是否已經發生，都要去好好學習怎麼照顧與被照顧。

侯怡君也說，她的爸爸、媽媽都是殘障人士，媽媽因為車禍受傷，導致智力受損、行動不方便，父親有心臟病、中風，且因夜盲症，現在眼睛已是全盲，因此她拍這部戲時感受非常深刻，不管是照護者與被照護者都需要被重視與關懷，例如擔任照護者角色的兄弟姐妹可能會因觀念、分配不同而產生衝突，加上各自有各自家庭要照顧，大家都只能互相體諒、放下、不計較，才能讓父母受到最好的照顧。

(中時)