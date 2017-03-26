陳昭榮拒拍床戲隱情曝光！原來都是為了孩子
陳昭榮近日重磅回歸八點檔，加入民視《春花望露》演出陣容，與小他20歲的蘇晏霈配對演出。被問起會不會有親密戲，他才透露，自從小孩長大後，他就開始抗拒演床戲，「所以阿亮（指蔡明亮導演）的戲都不接啦」，因為他如果演親密戲，小朋友的同學就會討論，他的小孩就會覺得不好意思。
他過去保護小孩一向滴水不漏，也刻意隱瞞家長身份，不讓小孩的同學知道他們的爸爸是誰，結果三年前有天發現老婆忘了幫當時讀小六的兒子簽家庭聯絡簿，他就簽了「陳昭榮」，結果身份從此曝光，「那張簽了名的聯絡簿還直接被同學撕掉了」！
他的女兒本來更低調，學校同學至今仍不知道她爸爸是誰，但女兒今年要高中畢業了，前陣子請爸爸要參加她的畢業典禮，他問女兒：「妳確定？準備好了？」女兒回他：「反正要畢業了，沒關係！」被問起女兒長相、是否也有他的招牌「酸梅嘴」？他大笑說：「她去買東西時，人家說很像我戴假髮，很可愛！」說完還自戀地說「像我比較好，像我老婆就慘了」。
陳昭榮拍完《嫁妝》後，便放下演藝工作，照顧陪伴當時癌末的父親，去年4月1日他父親過世，孝順的他則是陪著媽媽走過最難熬的喪夫之痛，已經有好一段時間不拍戲。他說自己最近其實非常忙，除了要完成爸爸的遺願，為家裡的3000年歷史神木建造神木寺，近來又多了水產冷凍事業，原本已完全沒有時間再接戲，但實在禁不起民視節目部經理郝孝祖的黏功，只好答應來幫忙，演出一個從國外回來的熱血青年John，帶著秘密任務要幫助蘇晏霈。由於他的老搭檔葉全真也將以性感冶豔形象加入該劇，和林則希搭擋，陳昭榮一聽到這組合，馬上哈哈大笑，取笑他們是「娘砲與男子漢」，還被激起鬥志說：「那我們這組不能輸！」
(中時)
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