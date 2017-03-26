這款足球迷！中華男足揪感心

中華男足賽後感謝台北田徑場的加油觀眾。（李弘斌攝）

中華男足對土庫曼，在上半場第23分鐘失球後，不到1分鐘再丟1球，終場前又自擺烏龍。這兩個時間點，無疑是全隊士氣最低迷的時刻，現場觀眾肯定也很洩氣。但台灣粉絲的不離不棄，讓中華隊上半場仍能挺住，就算最後輸球，也能打起精神迎接後面的比賽。

「Taiwan！Taiwan！Taiwan！」在上半場突然間0比2落後，湧入台北田徑場將近6千名主場球迷，是全場齊一節奏替中華隊打氣；而在第83分鐘的失球後，現場大螢幕特寫的是踢出烏龍球的陳家駿，但觀眾沒有苛責，而是以掌聲繼續鼓勵這位他。

藍風加油團賽後繼續替中華隊打氣。（李弘斌攝）

「我有感覺到那種氣氛，真的非常棒，」中華隊旅外好手陳浩瑋說：「是球迷的加油聲，給我們力量。他們都沒有放棄，我們在場上的球員當然一定要拚下去。」

台北田徑場繼前年9月之後，再次主辦正式國際足球賽，儘管土庫曼沒有國際知名球星，仍有5898名觀眾進場力挺。而且觀眾加油愈來愈「專業」，該歡呼就歡呼，該噓就噓，就差不是所有人都像「藍風加油團」一樣，有足球加油歌可以不斷唱頌。

上半場補時階段，朱恩樂在禁區內被土庫曼絆倒，陳柏良主罰12碼球中的，更是台北田徑場這晚最沸騰的時刻。這些不離不棄的足球粉絲，給了中華隊最溫暖的力量，就看後面對巴林、新加坡還有兩場主場賽事，中華隊能否也讓大家嘗到勝利的滋味。

(中時電子報)