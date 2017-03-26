陸央行嚴格監管比特幣 促建立反洗錢、客戶識別制度
近日央行召集北京多家北特幣交易平台討論徵求意見草案，堪稱比特幣最嚴監管，要求平台需建立反洗錢反恐怖融資制度、反洗錢上報製度和客戶識別制度。不過，草案要求當用戶首次在交易平台註冊的時候，央行希望用戶能夠持身分證到平台所在地進行實際認證，被各平台認為「不可行」。
中國經營網報導，央行的這份草案，除了將比特幣交易所納入《反洗錢法》的監管範圍，還要求交易所確認客戶身分並遵守銀行業監管規定。此外，交易所還將安裝用於收集可疑交易活動並向有關部門匯報的系統，央行將負責處理比特幣交易所的違規行為。
比特幣交易平台員工指出，草案規定用戶持身分證到平台所在地進行實際認證，不但不可行，也不符合互聯網趨勢，互聯網交易平台是全球範圍內的，不可能讓人家買張機票飛來飛去就為開戶，現在連證券開戶也可以遠程視頻。
央行此次製定的這項草案基本上根據《中華人民共和國反洗錢法》和比特幣交易所的實務操作結合起來草擬的，目前該草案還在徵求各平台的意見與反饋，距離正式實施還有段時間。除了現場認證外，其他包括實名制、提幣標準的建立與反洗錢上報製度等，基本上都能以獲得平台認同。
(旺報)
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