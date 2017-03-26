香港特首選舉出爐 各界怎麼看

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香港前政務司長林鄭月娥今天以777票勝出，擊敗民調甚高的泛民主派候選人、前財政司司長曾建華，成為下任香港特首。

中國大陸國務院港澳事務辦公室隨後發出聲明表示，林鄭月娥符合中央政府關於行政長官必須愛國愛港、中央信任、有管治能力及港人擁護的標準。選舉過程「公開、公平、公正、平穩有序」。

香港特首梁振英表示，今天稍晚向北京中央提交選舉結果，並會連同本屆政府與林鄭月娥做好交接。

以下整理各界怎麼看香港特首選舉出爐的結果。

●香港前財政司長曾俊華表示，坦然接受選舉結果，希望外界給林鄭月娥機會，協助她履行特首職務。

●香港眾志秘書長黃之鋒指出，與其說是選舉，更像是選拔，香港特首是習近平選出的，不是香港人。

●行政院大陸委員會祝賀並期待台港能持續秉持互利互惠態度，務實提升雙方實質關係，並正向發展。

●民主進步黨立法院黨團書記長李俊俋表示，香港特首選舉是委任選舉的概念，不是香港人民真正的選擇，選舉結果是否符合香港人民的民意有待質疑。

●中國國民黨立法院黨團首席副書記長林為洲表示，林鄭月娥出線會有代表性不足的問題。尊重中國與香港特別制度下的選舉結果，期待香港可以真正全民普選，降低內部衝突與爭議。

●時代力量立法院黨團總召徐永明表示，選舉結果很清楚林鄭月娥聲望最低但還是當選，明顯就是北京主導，香港的未來讓人很難期待。

●英國廣播公司（BBC）引述香港資深時事評論員劉銳紹表示，如果林鄭月娥在當選後沒採取行動修復香港社會的撕裂，她上任後可能只有很短、甚至沒有任何蜜月期。

●美國有線電視新聞網（CNN）引述香港大學法律學院首席講師張達明指出，這顯示香港的選舉制度十分荒誕。民調顯示曾俊華獲得更多選民支持，但在香港的體制下，只要北京的訊息是清楚的，建制派就會依循。1060326

(中央社)