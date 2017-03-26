汪小菲為老婆兒女這樣做 大S甜讚：帥爆了

大S和汪小菲婚後育有一對兒女。（圖／中時資料照）

大S透露汪小菲為了照顧生病的家人，放掉重要聚會。（圖／取材自大S微博）

藝人大S和汪小菲婚後生下一對兒女，一家四口幸福和樂，汪小菲愛家、顧兒女的好丈夫、好爸爸形象深植人心，今（26日）大S透露老公為了照顧家人而放掉重要聚會，引來大家直呼真的太幸福了。

大S稍早在微博曬出汪小菲牽著女兒在公園散步的背影照，表示老公現在應該在杭州參加很重要的聚會，但因為她和2個孩子都感冒了，對方便毅然決然的留下來照顧他們，「姑且不論我感動與否，這般重情重義的的男人，帥爆了！​​​​」

大S曝光汪小菲貼心的一面後，網友也跟著大讚「有擔當的男人」、「這就是嫁給愛情的樣子」、「真的嫁對人了」，但也有人打趣留言「關鍵是女兒感冒了」，笑稱女兒控的汪小菲一定是為了小玥兒離不開，並紛紛祝福大S和孩子們早日康復。

(中時電子報)