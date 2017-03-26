古柯鹼塞假香蕉闖關 西班牙警逮2男

西班牙警方今天逮捕2名男子，他們涉嫌以假香蕉走私大量古柯鹼。

美聯社報導，西班牙幹員去年11月發現一批船運香蕉內藏毒品後展開調查。

警方在真正的香蕉當中，發現57根以樹脂製成的假香蕉，裡面填塞7公斤古柯鹼。另在裝運香蕉的紙箱外蓋內找出10公斤古柯鹼。

警方在瓦倫西亞（Valencia）和馬拉加（Malaga）等海岸城市逮捕2嫌。這2名男子屬西班牙犯罪組織分子，被控走私毒品。警方表示，正調查第3名涉嫌義大利男子。1060326

(中央社)