鄭鎧文雙響助獅首勝 中信兄弟二連敗

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統一7-ELEVEn獅本季初次亮相，也是退役明星球員黃甘霖的帶兵首戰，靠著25歲新秀鄭鎧文的單場雙響砲、5打點，以13比4擊敗中信兄弟。

中信兄弟25日在開幕戰敗給富邦悍將之後，今天回到洲際主場，請到台中出身的嘻哈天團「玖壹壹」開球，結果投手壓不住獅隊的猛烈火力，洋教頭史耐德（Cory Snyder）帶兵，開季2連敗。

統一獅全場12支安打比下中信兄弟5支，除了25歲鄭鎧文單場2支全壘打的猛爆性表現之外，36歲「武神」潘武雄也敲出本季首轟，一老一少打下獅隊本季首勝。

鄭鎧文去年展開菜鳥球季，單季24轟寫下新人紀錄，今天敲出生涯首支滿壘全壘打，單場5分打點也是個人新高。

統一獅延續上個球季的連續得分場次，從2015年10月2日至今連131場都有得分，持續改寫聯盟的跨季得分紀錄。1060326

(中央社)