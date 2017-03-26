結婚紀念日 吳敦義臉書曬恩愛

前副總統吳敦義今晚表示，桃子（夫人蔡令怡）從當初美麗乖巧的媳婦，變成現在跟他鬥嘴鼓的吳太太。他偶爾也會抱怨一下自己面有「蔡」色，因為回家要看姓蔡的臉色。

「阿義哥與桃子姐第47個結婚紀念日」，吳敦義晚間在臉書粉絲團發文表示，明天是結婚紀念日，他必須很坦誠，他一點也不羅曼蒂克，從來沒有親自準備過花。

吳敦義說，年輕結婚時他才大學畢業，經濟情況坦白說也沒有很好，當初結婚的時候婚禮並不氣派；沒有豪華的禮車，是坐計程車到桃子家裡接桃子，再坐火車到他家，吃得是南投的辦桌，也沒照過一般女人最渴望的結婚照。「我坦誠到這裡，可能女性票都跑光了」。

吳敦義表示，結婚以後，桃子除了照顧當時身體不好的父親，還有陸陸續續出生的4個小孩，有時候要幫他接選民的電話，裡裡外外的事情都是桃子做，他所有的時間都是忙於公務，所以他很感謝桃子的付出。桃子慧眼識英雄，在他是一無所有的時候嫁給他，然後無怨無悔地協助他。

隨著時間過去，吳敦義說，桃子也從當初美麗乖巧的媳婦，變成現在跟他鬥嘴鼓的吳太太。他偶而也會抱怨一下自己面有「蔡」色，因為回家要看姓蔡的臉色。1060326

(中央社)