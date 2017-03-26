與蔡總統餐敘 賴清德感謝建設獲支持

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台南市長賴清德今天中午出席總統蔡英文邀請南部縣市首長到官邸餐敘，晚間透過市府發表聲明指出，感謝蔡總統支持沙崙綠能科學城、鐵路立體化延伸等多項建設。

賴清德在聲明中指出，在「前瞻基礎建設計畫」，台南市獲核定的計畫包括「沙崙綠能科學城」、「台南鐵路立體化延伸至善化地區計畫」、「台南市大眾捷運系統府城橫貫線（綠線）及中華環線（藍線）等2項軌道建設新興計畫」與「水環境」建設。

賴清德指出，這些重要基礎建設將讓台南市脫胎換骨，更上層樓，成為值得投資的城市。1060326

(中央社)