朱恩樂更猛了 強勢歸隊替中華隊建功
相隔1年重返中華男足，來自土耳其的「台灣女婿」朱恩樂不但讓寶島球迷感覺到他的好，而且是比以前還要好。過去在台灣主踢搶點型中鋒，朱恩樂對土庫曼頻頻遊走左右兩翼，展現連過數人的腳法，中華隊唯一進球也是他掙來的12碼球。
「我真的變厲害嗎？還可以啦，」朱恩樂賽後笑著說：「主要是訓練的關係，台灣訓練的方式比較不一樣。其實我以前剛來台灣的時候，體能比較好，也是能做這種不同角度的動作，但台灣比較沒有那種職業的訓練方式。」
很多中華隊球員再次見到朱恩樂，第一直覺是「變壯了」。的確，朱恩樂即使面對2到3名土庫曼球員，有時仍能強勢護球，不過另一方面，他控球腳法的確也細膩不少。上半場補時階段，就是朱恩樂結合體型與技術，一打四強吃禁區，才替中華隊拿到寶貴的12碼球，並由陳柏良操刀罰進。
「我覺得，如果我們防守好一點，今天會贏，因為中華隊會愈來愈進步的，」朱恩樂說：「因為我看我們國家隊現在的訓練不一樣了，換西班牙的教練、日本的教練，有好的訓練、好的想法，球員會愈來愈進步。」
朱恩樂不只用個人能力替中華隊做出貢獻，他在邊路也頻頻回防，也有衝回底線飛鏟解圍的動作，再次披上中華隊戰袍，真的毫無保留，也讓人更加感動。
「70分鐘之後也是有體能的狀況，因為場地有點軟，是跑起來會累的那種。加上要回去防守、又要進攻，不過只要狀況有需要，不論攻守我都會全力以赴的，」朱恩樂說：「很久沒有在台灣比賽的這種感覺，觀眾加油很棒，跟在大陸那邊踢球不太一樣。」
(中時電子報)
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