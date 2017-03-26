SBL總冠軍賽 布拉回神 達欣再勝裕隆
昨天被針對的達欣洋將布拉，今天回神，繳出23分、11籃板與2阻攻的成績，幫助達欣以92比84再勝裕隆，在超級籃球聯賽（SBL）總冠軍賽取得2比0的領先。
布拉昨天陷入裕隆的防守陷阱，只有11分、13籃板的表現，雖然達欣仍是拿下勝利，但布拉對自己的表現並不滿意。今天馬上反彈，全場投11中10，罰7中3，強摘23分，再加上例行賽最有價值球員周儀翔的19分、控衛蘇翊傑20分、5籃板與7助攻的全能表現，順利摘下總冠軍系列賽的第2勝。
裕隆在上半場仍以39比37領先，三節打完也還能維持1分的領先優勢，但第4節風雲變色，裕隆守不住蘇翊傑的切入，達欣林宜輝也在三分線外放冷箭，再加上布拉在禁區的優勢，順利逆轉戰局。
裕隆洋將賀夫有24分、13籃板的表現，周士淵飆進三記三分球，也有21分進帳，可惜仍擋不下達欣的反撲。1060326
(中央社)
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