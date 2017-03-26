刑法修正草案 殺父母本刑降為10年以上

法務部針對刑法部分條文修正草案，為廣納各界意見，21日起公告周知，供民眾陳述意見；其中，草案修正殺直系血親尊親屬罪的法定刑，降為同殺人罪的本刑10年以上有期徒刑。

法務部官網業務宣傳網頁21日公告「中華民國刑法」部分條文修正草案、「中華民國刑法施行法」第八條之二及第十條之四修正草案。民眾若對修正草案內容，有意見或修正建議，可於22日起60天內，以書面向法務部陳述意見。

法務部指出，修正殺直系血親尊親屬罪的法定刑，以符合罪責相當原則及量刑的彈性。(修正條文第272條)殺害直系血親尊親屬， 除侵害生命法益外，更違反倫常孝道而屬嚴重的逆倫行為，所以法定刑較第271條殺人罪為重。

但是，現行法定刑為死刑或無期徒刑，嚴重限制法官個案量刑的裁量權，司法實務常見的個案，有子女因長期遭受父母的虐待，因不堪被虐而犯下殺人犯行，其行為固屬法所不許，可是若只能量處無期徒刑或死刑，又太過於嚴苛。

因此原本刑法272條，殺直系血親尊親屬者，處死刑或無期徒刑，修正草案將改為，對於直系血親尊親屬，犯前條之罪者，加重其刑至二分之一。

法務部次長陳明堂今晚指出，草案目前還在公告60天內，公告完成，探討收集的各方意見之後，斟酌有無再修改的必要，才會送交行政院審查。1060326

(中央社)