為了2000元 少年第一次當車手就被抓

張姓少年擔任詐騙集團車手遭逮。（葉書宏翻攝）

新北市永和警分局永和派出所，日前接獲報案有民眾遭假檢警詐欺集團以涉及刑案監管帳戶為由，要他到彰化銀行提領30萬元現金，再將錢交給台北地檢署的專員，並會給予一張台北地檢署監管科收據，報案人立刻到派出所報案。

警方指出，接獲該民通報後，建議該民眾佯裝配合對方要求，並由所長親自率員在周遭監視是否有詐欺車手出現，就在23日下午2時許，被害人再次接到詐欺電話通知將派人取款，且要求被害人外出交款時不准掛斷電話，以利詐欺犯嫌於電話中監控現場狀況，雖是如此，埋伏一旁的警員立馬發現有位年輕的車手特徵可疑人士出現，現場馬上將其逮捕，並於身上起獲贓款30萬現金及2張偽造的台北地檢署監管科收據。

據張姓少年稱因缺錢花用，所以才會當車手來賺取零用錢，沒料到，第一次當車手就被警方查獲，悔不當初，全案依偽造公文書及詐欺罪，移送至新北地方法院少年法庭偵辦，並持續擴大追查上游詐騙集團。

永和警分局長葉爾煙呼籲，家長應多注意家中未成年少年行為，多予關懷，避免少年淪為歹徒利用之工具，將持續加強追查詐騙集團，保障民眾財產安全，展現警方打擊詐騙的決心。

(中時)