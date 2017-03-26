恐怖分子愛用 英對準加密WhatsApp

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英國政府今天表示，必須讓情治單位可取得加密通訊應用軟體資訊，不給恐怖分子秘密空間聯繫彼此，透露國會攻擊案殺手曾使用WhatsApp。

52歲改信伊斯蘭教、有著暴力犯罪前科的英國人馬樹德（Khalid Masood）15日在倫敦西敏區（Westminster）殺害4人後遭擊斃，他據稱在發動攻擊前使用WhatsApp。

內政大臣魯德（Amber Rudd）告訴天空新聞網（Sky News），警方和安全單位無法破解高度加密的WhatsApp，「完全無法令人接受」。

她說：「你無法面對一個局面，明知恐怖分子彼此對談，彼此寄發WhatsApp訊息，但卻無法取得。」

警方昨天說，他們仍不知道為什麼馬樹德發動攻擊，警方還說，儘管伊斯蘭國（IS）團體宣稱犯案，然而馬樹德很可能單獨行動。

魯德接受英國廣播公司（BBC）訪問說：「不應讓恐怖分子有可躲藏之處。」（譯者：中央社羅苑韶）1060326

(中央社)