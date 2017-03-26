柯文哲出訪大馬 推薦台灣美食蚵仔煎

我要評比

台北市長柯文哲今天展開8天7夜的東南亞鐵人行程，首站抵達大馬吉隆坡，除大啖肉骨茶外，還不忘推薦台灣超好吃的蚵仔煎。

台北市觀光交流團抵達吉隆坡後，為和在地美食交流，就近品嚐新峰肉骨茶，體驗馬來西亞傳統平民點心。

清早即離開國門的柯文哲，抵達大馬時早已肌腸轆轆，他大方的享用美味的肉骨茶，也不斷添白飯，直呼過癮好吃。

當被詢及希望推薦那一樣台灣美食給大馬民眾時，柯文哲不假思索的推薦首選台灣美食就是「蚵仔煎」。

他還不忘補充說，自己非常愛吃蚵仔煎、貢丸、米粉。新峰肉骨茶特別準備了肉骨茶（正宗空煲）、乾肉骨茶、青龍菜、炒空心菜、薑茸魚頭、鹹蛋白魷魚（拋絲）及扣肉米粉等給柯文哲品嚐。1060326

(中央社)