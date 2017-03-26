俄群眾違令抗議反貪腐 反對派領袖被捕

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成千上萬俄羅斯人今天不顧禁令在全國各地示威，抗議政府貪汙腐敗，要求總理麥維德夫下台。發起示威的是大力批評克里姆林克的反對派領袖納瓦尼，他和其他上百人遭到逮捕。

路透社報導，今天的示威據信是2011/2012年反克里姆林宮抗議風潮以來最大規模的一次，而俄國一年後將舉行大選，現任總統蒲亭（Vladimir Putin）料將競選連任，爭取第四個任期。

民調顯示，納瓦尼（Alexei Navalny）所代表的在野自由派陣營幾無機會推出能夠推翻蒲亭的候選人，因為蒲亭至今聲望仍高。不過，納瓦尼和支持者希望藉揭發貪腐激發民眾不滿，以吸引更多支持。

法新社報導，納瓦尼本月稍早公布詳細報告，指控總理麥維德夫（Dmitry Medvedev）透過由非營利組織組成的影子網路，掌控龐大的資產帝國。

相關影片上傳到分享網站YouTube後，已有超過1100萬人看過，但麥維德夫至今未針對相關指控發表談話。

納瓦尼已宣布有意在明年的大選競選總統，最近幾周他在俄國各大城市舉辦集會，號召民眾支持。

他今天召集支持者，在首都莫斯科市中心的特維爾大街（Tverskaya）遊行，不少民眾聚集在附近幾處廣場，周圍可見數十輛警車和一排排鎮暴警察戒備，空中也有直升機盤旋。

納瓦尼和支持者順著特維爾大街遊行時，路透社記者看到警方逮捕他，將他押上車。一度有數百群眾包圍住車子，想要打開車門。

納瓦尼在車上發推文說：「各位，我沒事，沿著特維爾大街遊行。」

大約有3000至4000群眾聚集普希金廣場（Pushkin），有些人衝著總統蒲亭大喊「俄國不要蒲亭」以及「彈劾」

警方後來開始逮捕抗議群眾以清空廣場，有些動用棍棒和胡椒噴霧。

追蹤公眾事件警方逮捕情況的團體發推文說：「莫斯科有超過130人被捕。」

參加示威的26歲工人莫伊西（Nikolai Moisey）表示：「我們都看過這部影片，其中提出貪汙的實例，卻沒有任何回應。」

50歲的示威者戴米多瓦（Natalia Demidova）說：「全國都厭倦了這種大規模的貪汙腐敗。這些事情曝光後，麥維德夫應該立予革職。」1060326

(中央社)