NBA退役球星馬里安來台 親民找台灣熊讚合照
國泰NBA3對3籃球賽系列活動27日展開，活動將首次在台舉辦NBA教練訓練營，而NBA退役球星馬里安（Shawn Marion）26日晚間抵台參與相關活動，馬里安對前來接機球迷不管簽名、合照，都有求必應相當親民，入境時還特別跑去和「台灣熊讚」的看板合照。
馬里安26日晚間9時許抵台，這是他第一次來台，在登機口早有球迷守候歡迎，馬里安還秀了一段「台灣，你好，我是馬里安」的中文自我介紹，對於前來接機的球迷，他也相當親民回應，不管簽名還是合照，都有求必應，有趣的是在入境長廊中，馬里安看到「台灣熊讚」的廣告看板，還特別停下來問工作人員這是什麼，待工作人員解釋完，他還上前要求要與「台灣熊讚」合影。
馬里安此行在27日會為系列活動進行開幕，28日、29日將前往高雄、台中與球迷互動，期間將參觀幾所大學，希望可以藉此鼓勵學生族群參與2017國泰NBA Youth Madness這類的籃球賽事，透過籃球創造出更健康、正面的生活。
30日馬里安將回到台北參與教練訓練營，與NBA培訓中心的技術總監帕瑪（Bruce Palmer）為來自全台各所學校共40多位的基層教練、體育老師講解籃球訓練的技巧及如何培訓年輕選手發展。
馬里安身高201公分，是曾4度入選NBA全明星賽的全能球員，過去他以全方位身手見長，防守與快攻灌籃更是他的拿手好戲，勁爆的體能素質也讓他獲得「駭客」的綽號。
(中時)
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