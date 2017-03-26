民視副董陳剛信發8點聲明 正式揮別19年老東家
民視前總經理陳剛信去年5月底因不滿董事會未考量利益迴避原則，強行通過由郭倍宏擔任董事長職務，憤而請辭，之後請辭獲准，但續任副董事長職務。不過，他26日晚間主動發出8點聲明，表示自己即日起，辭去民視所有職務。也等於正式離開他經營19年、情感極深厚的老東家。
陳剛信在聲明中指出：「民視的創辩人是蔡同榮先生！我非常驚訝聽聞他的女助理在他去世後，竟然自認是民視創辦人之一。」據了解，他點名的對象，正是現任總經理王明玉，這成為壓倒他的最後一根稻草，讓他決定與民視正式切割。對於王明玉日前接受媒體訪問時曾提及「陳副董的行為確實造成員工壓力，比如他說要帶人出走，但其實離職的只有一位」，陳剛信也在聲明中強調：「我自辭去民視總經理的職務至今為止，沒有帶走任何一位員工。員工的去職與否取決於個人的決定及公司經營的良善！」不過王明玉截至記者截稿為止，沒有接電話，也沒有回應簡訊。
陳剛信表示，對於公司的經營，總經理應責無旁貸，不能怨天尤人，要對所有股東和員工負責。他數十年來深耕本土文化，打造第一名的台語新聞及台語連續劇，廣替台灣文化紮根，他生於台灣，長於台灣，不曾也不會拿其他國家護照，「我以過去經營民視十九年，從接手時虧損十三億九千萬到現值將近百億為榮。我以和我一起打拚的民視同仁為榮，以台灣第一名的電視台民視為傲，因為我們共同創造了台灣的電視奇蹟。」他最後表示：「希望老天繼續眷顧民視！ 天佑民視！天佑台灣！」
事實上，陳剛信即將自組至少15億台幣規模的國際傳媒集團，並出任集團董事長，製作戲劇、綜藝及新聞內容，將跨足華人各電視平台及網路，包括TVBS在內的幾家電視台都正強力邀請他擔任總顧問職務。
陳剛信8點聲明如下：
1. 本人自即日起辭去民視所有職務。
2. 民視的創辩人是蔡同榮先生！我非常驚訝聽聞他的女助理在他去世後，竟然自認是民視創辦人之一。
3. 我自辭去民視總經理的職務至今為止，沒有帶走任何一位員工。員工的去職與否取決於個人的決定及公司經營的良善！
4. 對於公司的經營，總經理應責無旁貸，不能怨天尤人，要對所有股東和員工負責。
5. 我數十年來深耕本土文化，打造第一名的台語新聞及台語連續劇，廣替台灣文化紮根。我生於台灣，長於台灣，不曾也不會拿其他國家護照。
6. 我以過去經營民視十九年，從接手時虧損十三億九千萬到現值將近百億為榮。
7. 我以和我一起打拚的民視同仁為榮，以台灣第一名的電視台民視為傲，因為我們共同創造了台灣的電視奇蹟。
8. 希望老天繼續眷顧民視！ 天佑民視！天佑台灣
(中時)
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