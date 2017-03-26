陳剛信發聲明 即日起辭去民視所有職務
民視副董事長陳剛信今天發表聲明指出，「本人自即日起辭去民視所有職務」，他表示，以過去經營民視19年，從接手時虧損新台幣13.9億，到離開總經理職務、現值將近百億為榮。
陳剛信今晚發表聲明，表示他從今天起辭去民視所有職務，據傳他將自組國際傳媒集團，推出自製戲劇、綜藝、新聞。他在聲明中強調，民視的創辦人是蔡同榮，「非常驚訝聽聞他的女助理在他去世後，竟然自認是民視創辦人之一」。
陳剛信指出，他從去年6月辭去民視總經理的職務後，至今為止，沒有帶走任何一位員工，「這段時間員工的去職與否，取決於個人的決定，及公司經營的良善與否」。
他更提到，任何公司的經營，當總經理是責無旁貸，有虧損不能怨天尤人，但陳剛信以過去經營民視19年，「從接手時虧損13億9000萬元，到離開總經理職務時，現值將近百億為榮」。
他更以和他一起打拚的同事為榮，「我們共同創造了台灣電視奇蹟，我們都以台灣第一名的電視台民視為傲」。1060326
(中央社)
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