足球亞洲盃資格賽最終輪 中華不敵土庫曼

亞洲盃足球賽資格賽最終輪，中華隊今天在台北迎戰來訪的土庫曼，以1比3敗陣。

土庫曼在上半場第23分鐘突破中華隊的右防線，首開紀錄；1分鐘之後，又趁中華隊後防不穩，再從右線進攻得手，取得2比0的領先。

中華隊在上半場傷停時間的第48分鐘，靠著陳柏良的十二碼罰踢扳回一城，但下半場第83分鐘，陳家駿的烏龍球，讓比數差距又來到兩分，終場就以1比3敗給土庫曼。1060326

(中央社)