柯文哲大馬宣傳台北 人氣強強滾

台北市長柯文哲今晚出席吉隆坡舉行的「Fun Taipei Night台北觀光之夜」時，積極宣傳台北旅遊與世界大學運動會資訊，希望能吸引大馬民眾到台旅遊，獲現場大力喝彩。

今天抵達吉隆坡的柯文哲在駐馬來西亞代表章計平陪同下，與大馬政界、旅遊業界、產業界及媒體等代表約計數百人共同出席盛會，並獲得慕名而來的許多大馬民眾搶著拍照留念。

會場外則設有許多台灣特色攤位，包括「印花樂」手作樂趣及在地冠軍伴手禮「台北甜心」，以向大馬旅遊業者展現台北的熱情友善及豐富的旅遊環境。

柯文哲致詞時說，曾經到過大馬三次，惟之前都是為了醫學相關會議匆匆而來，這次總算能好好體驗這個城市。他誇稱大馬擁有多元文化與種族，是個與台灣不遑多讓的精彩城市。

他也說，廉價航空時代來臨，改變人們的視野和生活，尤其目前台北具有宜居友善、交通便捷等優勢，來台灣的觀光旅客有92%會到台北。而大馬有57%是馬來人，信奉伊斯蘭教，台灣在伊斯蘭合作國際組織外其他國家的旅遊目的地躍升3個名次，全球第7名，超越日本及美國，顯示台北已經是穆斯林熱門的旅遊地點。

他打趣說，吉隆坡今年8月將舉行「東南亞運動會」，台北市也在今年舉辦「世界大學運動會」，希望兩市可以互相學習。

柯文哲也透露，台北市已與華航密切合作，將提供大馬旅客赴台北旅遊的優惠利多，並熱情邀請大馬朋友於世大運期間來台北觀光旅遊，一同幫全世界的選手加油。

本次被賦予重任的台北觀光大使熊讚，也在台北觀光之夜蹦蹦跳跳熱情迎賓，展現台北的熱情。台北觀光之夜並安排融合傳統及創新的敘舊偶戲團，以新的方式呈現台灣傳統偶戲曲目，現場與會貴賓紛紛叫好。

另外，曾來過台北的大馬的型男主廚法斯力(Chef Dato' Fazley Yaakob) 也於現場分享來台旅遊時的點滴，並再次表示他對於台北交通便利、人民親切熱情、穆斯林美食的好印象，表示有機會絕對會再來台北旅遊。1060326

(中央社)