與蔡英文餐敘 賴清德感謝總統支持台南基礎建設

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台南市長賴清德26日中午出席總統官邸餐敘，他感謝總統蔡英文支持台南市基礎建設，尤其是「前瞻基礎建設計畫」。

台南市獲中央核定計畫包括「沙崙綠能科學城」、「台南鐵路立體化延伸至善化地區計畫」、「台南市大眾捷運系統府城橫貫線（綠線）及中華環線（藍線）等2項軌道建設新興計畫」與「水環境」建設等。

賴清德表示這些重要基礎建設將讓台南市脫胎換骨，更上層樓，成為值得投資的城市。中央和地方通力合作，才能讓建設向前，社會進步。

(中時)