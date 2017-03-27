海岸、浪花陪你跑 關島馬浪漫日出相伴
度假天堂不僅來放鬆，跑馬拉松同樣享受。第5屆關島馬拉松4月9日登場，自關島最美杜夢灣(Tumon bay)怡寶海灘(Ypao Beach)出發，從天黑跑到白天，邊跑邊欣賞冉冉升起日出是一大特色，優美海景、浪花聲一路相伴，留下最難忘馬拉松體驗。
關島馬拉松所有組別起終點選在怡寶海灘約瑟弗洛勒斯總督紀念海灘公園(Gov. Joseph Flores Memorial Park)起跑，海灣近在眼前。怡寶海灘景色優美、沙灘質細是不少觀光客必去景點，起跑後朝南沿著海軍陸戰隊大道（Marine Corps Drive）。
5公里、10公里將先後在海軍陸戰隊大道前、阿魯班沙灘(Alupang Beach)折返，前10K結束後，半馬、全馬繼續沿著海軍陸戰隊大道，過了關島塔穆寧郵局不久，海岸景色映入眼簾，隨後4公里右手邊一路有亞加納灣(Hagatna Bay)相伴，半馬跑友會在阿德路普(Adelup)總督辦公室(Governors Complex)折返。
全馬則在海浪聲中繼續沿著海軍陸戰隊大道，往前7公里，右轉進關島北部的卡布拉斯島（Cabras Island），達關島港務局(Port Authority of Guam)後再折回海軍陸戰隊大道，途經阿布拉港(Polaris Point)、太平洋戰爭歷史遊客中心(T.Stell Newman Visitor Center)，關島優美海岸風光一覽無遺。
不若一般馬拉松動輒萬人起跳，關島馬拉松小而美，大約3至4000名跑者。今年共分為5公里、10公里、半馬組和全馬組，4個組別分批開跑，馬拉松凌晨3點，半程馬拉松4點30分， 10公里組5點30分，5公里組5時15分，貼心設計讓跑者不用人擠人，體驗一生難得的海岸路跑。
(中時電子報)
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