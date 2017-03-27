美再驚爆夜店槍擊案 1死15傷凶手在逃

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美國俄亥俄州辛辛那提市一家熱門夜店今天凌晨驚爆槍擊案，造成一人喪生和15人受傷。警方表示還在找尋犯案槍手，並研判此案無關恐怖主義，但仍令人想起去年的夜店屠殺案。

法新社報導，當局原本表示至少有兩名槍手犯案，但辛辛那提警局助理局長紐迪蓋特（Paul Neudigate）稍後推文表示：「目前據報只有一名槍手，還在調查是否有其他人涉案」。

他又說：「犯案動機還不清楚，但沒有跡象顯示此案與恐怖主義有關。」

警局表示，共有「16位槍擊受害人，其中一人喪生」，警方已動員凶殺組和所有人力進行調查。

紐迪蓋特說，卡蜜歐夜總會（Cameo）發生槍擊時，店內有數百人，許多人驚慌逃離現場。

警方官員法蘭茲（Eric Franz ）告訴美國廣播公司新聞網（ABC News），目前還不清楚槍手的去向，警方尚未逮捕任何人，但正詢問多位目擊證人，了解凌晨2時後這起案件的事發經過。

據美聯社報導，辛辛那提市府官員表示，案發前曾有兩個人，也可能是兩批人爆發衝突，後來似乎升高為槍擊事件。

雖然警方表示沒有證據顯示此案與恐怖主義有關，這起攻擊仍難免令人想起去年佛羅里達州奧蘭多市一家同志夜店發生的槍擊屠殺案。那起事件造成49死68傷，是2001年9月11日的重大恐怖攻擊事件以來美國傷亡最慘的恐攻案件。

美國拉斯維加斯昨天才發生槍擊案，1名男子在賭城大道1輛雙層巴士上開槍，造成1死1傷後躲在巴士內，與警方經過長達4小時對峙後棄械投降。警方也表示，這不是恐怖攻擊。1060626

(中央社)