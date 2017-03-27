美再驚爆夜店槍擊案 1死15傷凶手在逃
美國俄亥俄州辛辛那提市一家熱門夜店今天凌晨驚爆槍擊案，造成一人喪生和15人受傷。警方表示還在找尋犯案槍手，並研判此案無關恐怖主義，但仍令人想起去年的夜店屠殺案。
法新社報導，當局原本表示至少有兩名槍手犯案，但辛辛那提警局助理局長紐迪蓋特（Paul Neudigate）稍後推文表示：「目前據報只有一名槍手，還在調查是否有其他人涉案」。
他又說：「犯案動機還不清楚，但沒有跡象顯示此案與恐怖主義有關。」
警局表示，共有「16位槍擊受害人，其中一人喪生」，警方已動員凶殺組和所有人力進行調查。
紐迪蓋特說，卡蜜歐夜總會（Cameo）發生槍擊時，店內有數百人，許多人驚慌逃離現場。
警方官員法蘭茲（Eric Franz ）告訴美國廣播公司新聞網（ABC News），目前還不清楚槍手的去向，警方尚未逮捕任何人，但正詢問多位目擊證人，了解凌晨2時後這起案件的事發經過。
據美聯社報導，辛辛那提市府官員表示，案發前曾有兩個人，也可能是兩批人爆發衝突，後來似乎升高為槍擊事件。
雖然警方表示沒有證據顯示此案與恐怖主義有關，這起攻擊仍難免令人想起去年佛羅里達州奧蘭多市一家同志夜店發生的槍擊屠殺案。那起事件造成49死68傷，是2001年9月11日的重大恐怖攻擊事件以來美國傷亡最慘的恐攻案件。
美國拉斯維加斯昨天才發生槍擊案，1名男子在賭城大道1輛雙層巴士上開槍，造成1死1傷後躲在巴士內，與警方經過長達4小時對峙後棄械投降。警方也表示，這不是恐怖攻擊。1060626
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。