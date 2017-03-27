NBA》騎士3月軟腳 防守力全聯盟倒數第2

騎士隊總教練泰隆盧(左)表示他還有絕招沒使出來。(美聯社資料照)

儘管詹姆斯帶著眼傷上陣，隊友還是沒有如他所說的「硬起來」，光是上半場就狂失71分，總計被巫師強灌127分。3月份的防守評比(每100回合失分)為115.0，聯盟倒數第2，僅贏過擺爛的湖人隊(115.7)，還不快想辦法嗎？

根據《克里夫蘭網》報導，總教練泰隆盧表示他其實已經有錦囊妙計了，只是還沒有拿出來用而已。「我們必須保留實力，不能提前亮出底牌。我不希望讓對手適應我們的打法，目前只用普通的防守隊形應付他們。我們有辦法解決這困境，但現在還不是時候。」

泰隆盧也說不敢保證他的絕招有用，不過防守問題是一定要解決的。特別是爭冠的假想敵勇士隊，他們3月份的防守評比98.9，全聯盟第1。就連原本墊底的籃網，防守評比也在本月驟升至第18名(原本第28名)。如果泰隆盧所言只是安撫軍心的空話，而不是真的有奇謀妙計，那麼騎士隊就很危險了。

(中時電子報)