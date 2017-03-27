柯文哲訪大馬 竟另有要公和媒體捉迷藏

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台北市長柯文哲今天抵達東南亞之行的首站大馬吉隆坡，即便公開行程已幾乎滿檔，不過，他明天早上仍和媒體「捉迷藏」，以「另有要公」為由，大搞短暫失蹤記。

市府明天早上排定拜會 Cyber JAYA管理局、馬來西亞數位發展局的重要行程，柯文哲卻「另有要公」，將由副市長林欽榮率團拜會。

柯文哲這次東南亞之行的隨行媒體人數眾多，他明天上午以「另有要公」為由，暫失消失於媒體眼前，讓部分媒體傻眼，不禁揣測是否將拜會重要的大馬官員。

市府官員對柯文哲明天早上的短暫消失，則是守口如瓶，不願透露柯文哲的確實行蹤。

柯文哲這次除訪問馬來西亞之外，也將前往泰國、印度進行市政考察，推動穆斯林、泰國自由行、印度來台休閒旅遊觀光市場，同時宣傳2017台北世大運。1060326

(中央社)