德國邦選舉初步估票 執政基民黨獲勝

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初步開票結果顯示，德國總理梅克爾所屬保守派基督教民主黨今天以大幅差距贏得一項地方選舉，對希望終結她10多年來當政的中間偏左派形成重大打擊。

法新社報導，根據公共電視台德國第二電視台（ZDF）公布的初步開票結果，這項在德國9月聯邦大選前半年舉行的薩蘭邦（Saarland）選舉，梅克爾（AngelaMerkel）的基督教民主黨（CDU）得票率40%，勝過社會民主黨（SPD）的30%。

德國第一電視台（ARD）估票的結果則是基民黨得票率41%，社民黨29.5%，基民黨獲勝差距更大。

薩蘭邦位在與法國交界邊境，人口只有100萬，不過對於尋求在9月24日大選取得4連任的梅克爾來說，這項地方選舉可視為民意風向球。1060327

(中央社)