調查國會恐攻 英警再逮一人

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倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）今天說，警方在英格蘭中部伯明罕市（Birmingham）逮捕一名30歲男子，此人「涉嫌準備恐怖行動」，與上週英國國會遭恐怖攻擊有關聯。

路透社報導，警方聲明指出，自從英國出生的馬樹德（Khalid Masood）22日在國會外殺害4人、造成50人受傷並遭到擊斃後，至今已逮捕12人。

不過警方表示，其中9人已獲釋，僅剩1名嫌疑人仍在押，另有1名32歲女子獲保釋。1060327

(中央社)