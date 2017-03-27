MLB》鐵投破功 紅襪普萊斯趕不上開季

紅襪隊左投普萊斯還需要更多時間休養。(美聯社資料照)

折騰半天，紅襪隊左投普萊斯(David Price)最後還是趕不上開季了。他價值上億美金的左手肘仍然沒有復原，雖然逃過韌帶移植手術，但傷勢陰晴不定，紅襪總教練費洛認為普萊斯最快也要5月才能登板。

普萊斯連續7季先發27場以上，其中3季的先發場數是聯盟之冠，3年來共投了11225球、733.1局，包括2014年的單季248.1局，全是大聯盟第1，他是最擅長「吃局數」的高手。不過他的超強鐵臂終於還是向他抗議了，如果他之前不要這麼操，或許現在就不會出問題。

原本普萊斯預估要休養7到10天，現在至少要數周的時間，目前還無法正常練投。幸虧紅襪隊高手如雲，強如普萊斯也只排上第3號先發，波塞洛、賽爾(Chris Sale)、蝴蝶球投手萊特將會幫紅襪頂住頭一個月。

(中時電子報)