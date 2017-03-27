傳摩蘇爾200平民死於空襲 尚無法證實

伊拉克民防部隊和志工今天進入大城摩蘇爾西區，由遭炸毀房舍的瓦礫堆中挖掘出罹難者遺體，據傳上周聯軍空襲造成平民慘重傷亡，有多達200人罹難，但目前尚無法證實。

路透社報導，伊拉克軍方今天表示，在摩蘇爾西區一棟遭伊斯蘭國（IS）聖戰士部署詭雷炸垮的建築發現61具屍體，沒有跡象顯示這棟建築曾遭美國所主導打擊伊斯蘭國的聯軍空襲命中。

軍方發布的這項聲明與目擊者和地方官員的說法不同，據他們表示，聯軍上周針對賈迪達區（Jadida）的伊斯蘭國好戰分子與裝備發動空襲時，炸毀這棟房子，後來挖出多達200具屍體。

17日究竟發生什麼事還不清楚，細節也很難證實，因為伊拉克部隊還在與聖戰士作戰，想要收復人口稠密的摩蘇爾西區，也是伊斯蘭國在伊拉克的最後根據地。

伊拉克部隊在摩蘇爾持續向前推進，想要逐退一度占據這個大城的伊斯蘭國聖戰士，數十萬平民受困城內，夾處雙方砲火間。

法新社報導，伊拉克官員和目擊者表示，前幾天的空襲造成賈迪達區一些平民喪生，但是罹難者的人數傳出數十人到數百人的不同說法，尚無法獲得立場超然人士證實。

法新社攝影記者見到民防人員與志工在賈迪達區一起工作，在房舍的殘骸中挖掘，找尋罹難者遺體。當地至少有六棟房舍完全遭摧毀。

在一棟房屋的停車場，可以見到12具遺體被放在藍色的塑膠屍袋裡，死者中包括婦女與兒童。

一位45歲男子哭著說，他原本和超過20位親人一起住在其中一棟被摧毀的房舍裡。他說，事發時他正好不在家才逃過一劫，有人告訴他，因為伊斯蘭國曾在他家屋頂上派駐兩名狙擊手，因此這棟房子成為空襲目標。

也有目擊者形容，17日的爆炸造成駭人場面，瓦礫堆散布殘肢斷臂，居民拼命想搶救生還者和其他受困的人。

賈迪達區居民艾曼（Abu Ayman）告訴路透社：「我們覺得大地震動，就像發生地震一樣。我所住的街道成為空襲目標。當時我和妻子以及三個孩子只覺到處都是煙塵、碎玻璃和粉末。」

聯合作戰指揮部發言人拉索爾准將（Yahya Rasool）告訴法新社：「國防部已就此事展開調查。」

拉索爾指控伊斯蘭國（IS）聖戰士把平民聚在一起，然後在旁邊引爆裝有炸藥的車輛，讓事情看來像是「伊拉克部隊針對無辜平民發動攻擊」。

美國所領導打擊伊斯蘭國的聯軍昨天表示，17日曾對摩蘇爾西區一處地點發動空襲，據傳造成一些平民喪生，目前也正對此事進行調查。1060327

(中央社)