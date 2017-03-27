保加利亞大選 前總理重掌權力在望

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歐洲聯盟最窮國家保加利亞國會提前改選，根據出口民調，前總理波瑞索夫所屬支持歐盟的中間偏右保加利亞公民歐洲發展黨（GERB）得票率高居第一，波瑞索夫預期將重掌大權。

法新社報導，出口民調顯示，GERB得票率大約32%，領先被視為親俄羅斯的社會黨（BSP）的28%。

然而，57歲的波瑞索夫（Boyko Borisov）能否組成穩定的聯合政府，目前尚有待觀察。

保加利亞是歐盟最窮國家，平均月薪僅500歐元，且貪污橫行，多年來為動盪局勢所困，這次大選是4年來的第3次。

身材魁梧的波瑞索夫曾是保加利亞最後一位共黨領導人的貼身隨扈，擔任過首都索菲亞（Sofia）市長，他長久以來叱吒保國政壇，2009-2013與2014-2017年間兩度坐上總理寶座。

他在2013年因群眾大規模示威首次下台，去年11月則因GERB總統候選人被BSP力挺的前空軍司令擊敗，二度請辭。1060327

(中央社)