MLB》陳偉殷先發5局 敲出熱身賽首安
馬林魚熱身賽對戰紅雀，陳偉殷先發5局被打3分，2分為自責分，挨了兩轟，被敲7支安打。不過這場比賽殷仔大有斬獲，他第5局敲出了期待已久的首支安打，雖然不是例行賽，但證明了殷仔確實有敲安的本領。
陳偉殷3局上第1次打擊，面對紅雀投手李克(Mike Leake)敲出內野滾地，被補位的李克封殺。5局上殷仔第2度上場打擊，面對的還是李克，這次他成功敲出滾地安打，進帳熱身賽首安。陳偉殷旅美多年，今年是首度在春訓獲得打擊機會，總計3打數1安打，打擊率0.333。
鈴木一朗3打數有2支安打，不過馬林魚全場得分掛零，陳偉殷也吞下敗投，春訓目前0勝3敗。
(中時電子報)
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