俄反貪遊行 異議領袖在內傳700人被捕

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數以千計俄羅斯人今天在全國不顧禁令走上街頭，抗議政府貪腐，包括克里姆林宮頭號批判大將納瓦尼（Alexei Navalny）在內，據傳有超過700人被逮捕。

納瓦尼已宣布2018年競選總統的計畫，對現任總統蒲亭（Vladimir Putin）連任提出挑戰。

法新社報導，納瓦尼本月公布一份內容詳盡的報告，指控總理麥維德夫（Dmitry Medvedev）透過非營利組織的影子網絡，掌控一家房地產王國後，號召群眾遊行示威。

這份報告在影音網站YouTube的點閱次數超過1100萬，但麥維德夫至今未回應指控。

今天在莫斯科的遊行，是近年來規模最大的未經核准示威活動之一，警方估計有7000至8000人。

納瓦尼在走向抗議人群時遭警察拘留，接著被帶上警方小巴士，群眾一度試圖阻止車子開走，並大喊「可恥！」與「放他出來！」。

警方指出，有500人在莫斯科被捕，然而專門監督活動人士被拘捕情況的網站OVD-Info表示，被捕者至少700人，其他城市也有數十人。

數千人擠滿普希金廣場（Pushkin Square），有些人高喊「俄羅斯不要蒲亭」，還有人更爬上路燈及詩人普希金（Alexander Pushkin）紀念碑抗議，大叫「彈劾！」。1060327

(中央社)