NBA》林書豪19分8助攻 籃網爆冷大勝老鷹

籃網隊林書豪(左)在老鷹隊伊耶索瓦防守下投籃。(美聯社)

對上近況極差又傷了兩員大將的老鷹隊，籃網還是被看扁了。27日兩隊於老鷹主場交手，賭盤仍看好老鷹以小比分獲勝，不料籃網攻守俱佳，在布魯克羅培茲23分7籃板、林書豪19分8助攻領軍下，反以107-92大勝老鷹。

老鷹隊前場大將米爾沙普與貝茲摩因傷缺陣，攻擊方面施展不開，被打得潰不成軍，第2節一度被籃網領先22分。林書豪15投7中，還有4籃板、2抄截、1阻攻，表現全面。老鷹中鋒霍華摘下19分16籃板，但是12罰只中3。

籃網團隊命中率44%，並成功將老鷹隊壓制到只有35%，這是他們近6戰以來第4度將對手的得分限制在百分以下。籃網本季只有8場比賽沒讓對手破百，其中4場都是在3月份達成，這是他們本季第16勝，也是3月份的第7勝。實力高出一截的老鷹隊原想宰籃網進補，結果苦吞7連敗，3月已經輸了10場。

(中時電子報)