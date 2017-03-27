NBA》連續3季打贏29隊 馬刺史上第一

馬刺隊艾卓吉(右)面對尼克康尼李的防守。(美聯社資料照)

西區強權馬刺隊日前擊敗東區尼克隊之後，完成本季最後一塊拼圖，這是他們連續第3季打敗全聯盟29支球隊，締造了歷史紀錄。上一隊達成類似紀錄的是70年代的費城七六人隊，他們連續7季掃蕩群雄，不過當時聯盟的球隊比較少(18~23隊)，馬刺是唯一在30隊年代達成這項紀錄的球隊。

這是馬刺隊20年來首次沒有鄧肯的球季，在總教練帕波維奇的運籌帷幄下，仍然維持著高檔戰鬥力。不過近年崛起的勇士隊也有機會達成這項紀錄，勇士隊前兩季也打敗了29支球隊，本季他們若能打敗馬刺和巫師，就能追平馬刺的紀錄，他們與這兩隊都還有最後一次交手機會。

(中時電子報)