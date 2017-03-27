美俄州夜店槍案無關恐攻 兇手多人

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美國俄亥俄州辛辛那提市一家夜店今天凌晨驚傳槍響，當地警方表示，這次事件和「恐怖主義」無關，事件已造成1死15傷，其中有2人傷勢嚴重。

美聯社報導，警方已確認死者為27歲的史派克（O'Bryan Spikes），而受傷的15人中，有兩人傷勢嚴重。

槍擊案發生於今天凌晨約1時30分，地點是辛辛那提市的卡蜜歐夜店（Cameo Night Club），由於適逢週末，當時店內人數眾多、相當擁擠。

警方指出，沒有證據顯示這次槍擊案與恐怖主義有關，初步調查，事發當時有幾名男子發生爭執，隨即傳出槍響，而兇手不只一人。

夜店入場前有安檢手續，但仍有民眾攜帶槍枝進入店內，警方目前仍未逮到兇手。

截至發稿，白宮尚未針對這一事件發表看法。1060327

(中央社)