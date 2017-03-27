挺川普遭排擠 電腦維修店老闆跨州搬家

俄勒岡州奧斯威戈湖一家電腦維修店的老闆，由於力挺川普而遭到社區民眾嚴重排擠，日前他店鋪窗戶貼出結束營業大幅字條，並宣布要跨州搬到由共和黨執政的「紅州」。

美國大選期間，政治傾向差異以及對不同候選人的支持偏好，導致家人或親友反目成仇的狀況時有所聞，在俄勒岡州奧斯威戈湖（Lake Oswego）開設電腦維修店已有10年的克文（Kevin Kerwin）則是最新個例，而他所經營的生意也大受影響。

在風土民情長年以來普遍支持民主黨，可以說是屬於「深藍」票倉的俄勒岡州，克文在2016年大選期間獨排眾議，公然力挺代表共和黨角逐總統的川普，結果引來社區民眾嚴重排擠。「萬藍叢中一點紅」的特立獨行，還曾讓克文成為包括福斯新聞網（Fox News）等在內媒體採訪對象，不少保守派媒體與支持川普的網站更把他視為指標人物。

對於曾經批評川普的搖滾巨星布魯斯史普林斯汀（Bruce Springsteen），克文曾經在店鋪櫥窗張貼過一句讓媒體紛紛引述的「名言」：「給包括布魯斯史普林斯汀在內的自由派人士...，我們已經受夠了你們這些白癡。」

今年2月間，克文曾擔任支持川普大遊行的地方活動聯絡人，但由於他帶有種族歧視字眼的發言在網路流傳引來抨擊聲浪，店裡還接到恐嚇電話，讓他決定卸下聯絡人職務。

不過，在川普就任之後兩個多月，克文經營已有10年之久的「技客凱文」（Kevin the Geek）電腦維修店，卻悄悄關門了。

店鋪櫥窗上貼著克文慣有的大字報聲明，寫道：「謝謝奧斯威戈湖這10年來的美好一切。我已經把我的店搬到紅州，如此一來，我就可以跟我那些可悲的同伴們一起好好享受未來8年，川普加油。我們贏了選舉，大家接受這個事實吧。」1060327

(中央社)