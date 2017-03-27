健保案受挫 川普改攻減稅 恐寸步難行

美國總統川普。（新華社資料照片）

美國總統川普與共和黨未能在眾院內廢除「歐記健保」因而遭到沉重打擊，現在川普將轉而推動「稅務改革」，但美聯社報導，川普撤回新健保法案，會影響稅務改革議程，意味著恐怕會使稅務改革更加困難。

在美國國會取消新的健保法案後，副總統潘斯與眾院議長萊恩皆表示，下一步將把重點放在30年來最大規模的減稅措施，包含解除對能源產業的規範、將公司稅自35%減至15%，努力讓工薪家庭、小企業、家庭農場減少稅負。

但分析指出，如今減少新健保法案的減支措施，在不增加政府預算赤字的前提下，共和黨又要推行減稅，以及共和黨內部並未取得共識，減稅政策不僅在國會上遇到重重阻礙，恐怕還會引發骨牌效應。

(中時電子報)