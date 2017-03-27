NBA》歐尼爾：奈許拿走我兩座MVP
「俠客」歐尼爾或許不是史上最好的球員，但他與張伯倫、賈霸等人同列為最難以阻擋的禁區球員，在他巔峰時期，壓倒性的力量與體能讓他被視為聯盟第1的怪物。除了祭出故意犯規的「駭客戰術」，一般球隊拿他沒什麼辦法。
近日歐尼爾的銅像在湖人史坦普中心揭幕，他依然念念不忘自己只拿到1座年度MVP。「詹姆斯和我都是受害人，我們應該要每年都當選MVP的。」歐尼爾說，「我至少應該拿到3座，布萊恩也應該拿3座(布萊恩只拿到1座)。問題是我的另外兩座被奈許(Steve Nash)拿走了，我一直都很不爽。」
奈許在2005、06連續兩年當選MVP，歐尼爾當時已經轉隊到熱火，在2005年的MVP票選上奈許僅以些微差距勝過歐尼爾。
更讓歐尼爾不爽的是，「當年那個白癡Fred Hickman毀了我的全票MVP，我本來可以成為史上第一個全票MVP，後來被柯瑞拿走了。」歐尼爾在1999-2000年球季以29.7分位居得分王，以及聯盟之冠的57.4%投籃命中率、13.6個籃板、3.0個阻攻，不過Fred Hickman最後卻「跑票」投給了艾佛森。
史上拿過最多次MVP的是賈霸(6次)、比爾羅素與喬丹(5次)、張伯倫與詹姆斯(4次)，拿到3次的只有摩斯馬龍、大鳥伯德、魔術強生。
(中時電子報)
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