BBC：蔡英文vs.林鄭月娥 如何當家？

台灣總統蔡英文。（左圖／本報系資料照）；香港特首林鄭月娥（右圖／新華社）

新任的香港特首林鄭月娥打破了香港有史以來以男性主政的局面，而這位女特首將為香港帶來全新風貌或是老調重彈，成各界關注焦點。而根據BBC中文網報導，台灣同樣在去年也選出首位女總統蔡英文，同樣為女性當政，兩邊的制度與民意支持度大相逕庭，他們該如何對面對？

香港特首林鄭月娥台灣總統蔡英文，各自代表兩地最高的政治領導人，兩邊各自要面對不同的問題，台灣方面，蔡英文自上任以來，兩岸交流中斷，而中方除了一再提出「一中原則」之外，在國際場合上仍持續打壓著台灣。

至於親北京的香港特首林鄭月娥所要面臨的則是民意問題，許多香港民眾認為林鄭月娥只不過是「下一個梁振英」，對她抱持諸多懷疑，甚至網路上出現「香港民主已死」的論調，BBC中文網分析，前者是北京當局不喜歡，但在當地人有不錯支持度，後者則是北京喜歡，但當地居民不太認同的窘境。

而她們之間的差異就在於，當時蔡英文上任時，是帶著極高的民意擊敗國民黨，接任馬英九實施政黨輪替，但反觀林鄭月娥的支持度普遍低迷，同時替她增添更多不安的因素。

BBC中文網引述香港中文大學政治與行政學系副教授馬嶽表示，梁振英當選時還有民意支撐，但林鄭月娥是在北京當局強力支持下當選，「沒有民意的施政最令人困擾」未來就任幾年勢必包袱沉重。

尤其在當選演說，林鄭月娥提到「很重視年輕人」，她不斷強調青年溝通、青年人是社會根基、發揮青年力量等，無疑都是想要挽回香港青年人對她的支持度，但成效如何，有待觀察。

雖然香港與台灣的情形雖然不能全然類，但在林鄭月娥當選時的第一句話就是感謝選舉委員，蔡英文則是感謝台灣人民、讚揚民主精神的展現，就可以看出兩方的政治制度不同，並注定走向不一樣的命運。

面對民意為基礎的蔡英文，施政不僅小心翼翼，也常以民意為依歸，而林鄭月娥雖深得北京當局的支持，但民意不穩，所要面臨的挑戰恐怕空前巨大。

(中時電子報)